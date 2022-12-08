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Сегодня, 03:25

Нападающий сборной Бразилии Винисиус не откажется от танцев на ЧМ-2022

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор признался, что не собирается отказываться от танцев во время празднования голов.

«Танцы — это нормально, гол — самый важный момент в футболе. Не только мы очень счастливы, но и вся страна рада вместе с нами во время чемпионата мира. У нас еще много танцев, которыми можно поделиться», — цитирует L'Equipe Винисиуса.

Сборная Бразилии сыграет с Хорватией в четвертьфинале чемпионата мира-2022 в пятницу, 9 декабря. Матч начнется в 18.00 по московскому времени.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Винисиус Жуниор
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
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