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Сегодня, 13:26

Самедов считает, что сборная Марокко показала хороший матч против Франции на ЧМ

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал «СЭ» поражение сборной Марокко от Франции (0:2) в полуфинале ЧМ-2022.

«В полуфинале сборная Марокко не удивила, потому что все давным-давно поняли, что это хорошая и сбалансированная команда со своими звездами. Они выдали хороший матч против сборной Франции.
Какие шансы у сборной Марокко против Хорватии? У этих команд абсолютно равные шансы. Не вижу фаворитов. Тут психологический момент — кто быстрее отойдет от поражения в полуфинале. По игровым качествам они равны», — сказал Самедов «СЭ».

Франция в финале ЧМ-2022 сыграет с Аргентиной. Игра пройдет в воскресенье, 18 декабря. Марокко в субботу, 17 декабря, встретится с Хорватией в матче за третье место. Оба матча начнутся в 18.00 (мск).

Александр Самедов
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Марокко по футболу
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