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Сегодня, 13:34

Лев Лещенко рассказал, за кого будет болеть в финале чемпионата мира

Виктория Кравченко
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Заслуженный артист России Лев Лещенко признался, что в финале ЧМ-2022 будет болеть за сборную Франции, которая сыграет с Аргентиной.

«Буду болеть за Францию. Мне очень нравится эта сборная. Футболисты техничные, играют разумно, все выстроено. Исполнители просто потрясающие. Сборная Франции — уникальная команда. У Аргентины все будет зависеть от Месси, а у Франции от Гризманна», — цитирует Лещенко «РБ Спорт».

Матч Аргентина — Франция состоится в воскресенье, 18 декабря, на стадионе «Лусаил». Начало в 18.00 мск.

В полуфинальной встрече аргентинцы обыграли хорватов со счетом 3:0. Французы оказались сильнее Марокко (2:0).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/lev-leshhenko-sbornaya-frantsii-unikal-naya-komanda-budu-za-nee-bolet/
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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