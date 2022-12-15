Селюк: «Африканский футбол с каждым годом будет все лучше и лучше показывать себя. За Африкой — будущее»

Известный российский агент Дмитрий Селюк высказался о выступлении представителей африканского футбола на чемпионате мира-2022.

«Я перед чемпионатом мира сказал, что Бразилия не станет чемпионом мира, а африканские команды себя проявят. Африканский футбол с каждым годом будет все лучше и лучше показывать себя на мировой арене. Более того, со следующего чемпионата мира, будет 10 африканских команд. Это будет еще лучше и интереснее. Сегодня футбол — атлетичный, мощный. За Африкой — будущее!» — цитирует агента Vprognoze.ru.

Национальная команда Марокко, которая представляет африканский континент, дошла до стадии полуфинала ЧМ-2022 в Катаре, где уступила Франции (0:2). 17 декабря марокканцы сыграют со сборной Хорватии в матче за третье место.