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Сегодня, 13:19

Селюк: «Африканский футбол с каждым годом будет все лучше и лучше показывать себя. За Африкой — будущее»

Алина Савинова
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Известный российский агент Дмитрий Селюк высказался о выступлении представителей африканского футбола на чемпионате мира-2022.

«Я перед чемпионатом мира сказал, что Бразилия не станет чемпионом мира, а африканские команды себя проявят. Африканский футбол с каждым годом будет все лучше и лучше показывать себя на мировой арене. Более того, со следующего чемпионата мира, будет 10 африканских команд. Это будет еще лучше и интереснее. Сегодня футбол — атлетичный, мощный. За Африкой — будущее!» — цитирует агента Vprognoze.ru.

Национальная команда Марокко, которая представляет африканский континент, дошла до стадии полуфинала ЧМ-2022 в Катаре, где уступила Франции (0:2). 17 декабря марокканцы сыграют со сборной Хорватии в матче за третье место.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10508093-futbolnyj-agent-selyuk-za-afrikoj-buduschee.html
Чемпионат мира по футболу
Дмитрий Селюк
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