Ротен раскритиковал вызов Месси в сборную Аргентины

Экс-полузащитник сборной Франции Жером Ротен критически отозвался о вызове нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в сборную Аргентины.

«Эта ситуация очень шокирует, я совсем не понимаю. Пора положить конец этому бреду. Он не играл, был травмирован, пропустил игру с «Бордо» в последнем туре. Зачем тогда он едет в сборную, чтобы показать свою травму. Может быть лучше сосредоточитесь на своей адаптации в «ПСЖ».

Месси может начать со сборной Аргентины и вернуться в качестве пушечного ядра. Но он также может вернуться травмированным. Есть больше шансов получить его готовым на 100 процентов, сохраняя его в тепле, чем отправив в сборную Аргентины", — цитирует RMC Ротена.

Ранее стало известно, что 34-летний аргентинец может принять участие в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Бразилии (17 ноября) и Уругвая (13 ноября).