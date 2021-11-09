Месси сможет принять участие в матчах отбора ЧМ-2022 с Уругваем и Бразилией

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прибыл в расположение национальной команды и приступил к тренировкам, сообщает Get French Football News.

По информации Tyc Sports, медицинский штаб национальной команды разрешил 34-летнего аргентинцу принять участие в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Бразилии (17 ноября) и Уругвая (13 ноября).

Напомним, что Месси продолжает восстановление после травмы колена и задней поверхности бедра.