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Месси сможет принять участие в матчах отбора ЧМ-2022 с Уругваем и Бразилией

12:57
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прибыл в расположение национальной команды и приступил к тренировкам, сообщает Get French Football News.

По информации Tyc Sports, медицинский штаб национальной команды разрешил 34-летнего аргентинцу принять участие в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Бразилии (17 ноября) и Уругвая (13 ноября).

Напомним, что Месси продолжает восстановление после травмы колена и задней поверхности бедра.

Дополнительная информация:

https://www.getfootballnewsfrance.com/2021/lionel-messi-expected-to-play-for-argentina-against-uruguay-despite-injury/

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