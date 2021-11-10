Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Бензема не будет исключен из сборной Франции несмотря на решение по делу Вальбуэна

03:27
Теги:

Независимо от того, будет ли он признан виновным по делу о шантаже Матье Вальбуэна, Карим Бензема не будет исключен из сборной Франции. Об этом сообщил руководитель федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ в интервью Le Parisien.

В октябре появилась информация, что прокурор запросил для Бензема 10 месяцев тюрьмы условно и штраф в размере 75 тысяч евро. Максимальное наказание, которому мог подвергнуться Бензема, — тюремное заключение сроком на 5 лет.

Напомним, что следствие подозревает 33-летнего француза в том, что в 2015 году он действовал как посредник, подстрекая Вальбуэна заплатить шантажистам, чтобы те не выложили видеозапись интимного характера с участием бывшего игрока «Динамо».

Из-за ситуации с шантажом оба игрока были отстранены от сборной Франции. Однако в этом году Бензема вернулся в команду.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
Читайте также
Что такое правильное питание? Рекомендации организаций здоровья и дайджест продуктов
0