Бензема не будет исключен из сборной Франции несмотря на решение по делу Вальбуэна
Независимо от того, будет ли он признан виновным по делу о шантаже Матье Вальбуэна, Карим Бензема не будет исключен из сборной Франции. Об этом сообщил руководитель федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ в интервью Le Parisien.
В октябре появилась информация, что прокурор запросил для Бензема 10 месяцев тюрьмы условно и штраф в размере 75 тысяч евро. Максимальное наказание, которому мог подвергнуться Бензема, — тюремное заключение сроком на 5 лет.
Напомним, что следствие подозревает 33-летнего француза в том, что в 2015 году он действовал как посредник, подстрекая Вальбуэна заплатить шантажистам, чтобы те не выложили видеозапись интимного характера с участием бывшего игрока «Динамо».
Из-за ситуации с шантажом оба игрока были отстранены от сборной Франции. Однако в этом году Бензема вернулся в команду.
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