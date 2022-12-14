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14 декабря, 04:44

Ромеро — о выходе в финал ЧМ-2022: «Мы львы, и в воскресенье отдадим свои жизни на поле»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Кристиан Ромеро.
Фото Global Look Press

Защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро рассказал о настроении своей команды после победы в полуфинале чемпионата мира-2022 против Хорватии (3:0).

«Это безумие, мы добились первой цели, ради которой пришли сюда. Мы снова показали наше душевное состояние. Мы львы и в воскресенье отдадим свои жизни на поле. 47 миллионов аргентинцев смогут продолжать идентифицировать себя с этими игроками. О ком я подумал после финального свистка? О моих сыне и жене, которые были на трибунах и которые больше всего переживают во время матчей», — цитирует L'Equipe Ромеро.

Двухкратные чемпионы мира аргентинцы шестой раз в истории вышли в финал мирового первенства, где 18 декабря сыграют с победителем матча между командами Франции и Марокко.

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