Кин надеется, что Месси выиграет ЧМ-2022
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин пожелал нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси победы на ЧМ-2022.
«Очень надеюсь, что Месси выиграет чемпионат мира. Это достижение станет для его карьеры своего рода вишенкой на торте. Наблюдать за игрой такого игрока — настоящая привилегия», — сказал Кин в интервью ITV.
13 декабря сборная Аргентины обыграла Хорватию (3:0) в рамках полуфинала чемпионата мира в Катаре.
18 декабря аргентинцы встретятся в финале с победителем матча Франция — Марокко.
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