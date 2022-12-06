Родри назвал скандальным судейство в первом тайме матча Испания — Марокко

Полузащитник сборной Испании Родри раскритиковал судейство в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре с Марокко (0:0, по пен. 0:3).

«Судейство в первом тайме было скандальным: на нас не было зафиксировано ни одного фола, а соперник получил много штрафных. Но мы должны посмотреть на себя. Я расстроен, я больше не могу с этим мириться, футбол несправедлив по отношению к нам», — приводит слова Родри COPE.

Сборная Марокко впервые выходит в 1/4 финала ЧМ и теперь сыграет с победителем матча Португалия — Швейцария, который пройдет 6 декабря.