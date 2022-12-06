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6 декабря, 22:56

Родри назвал скандальным судейство в первом тайме матча Испания — Марокко

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник сборной Испании Родри раскритиковал судейство в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре с Марокко (0:0, по пен. 0:3).

«Судейство в первом тайме было скандальным: на нас не было зафиксировано ни одного фола, а соперник получил много штрафных. Но мы должны посмотреть на себя. Я расстроен, я больше не могу с этим мириться, футбол несправедлив по отношению к нам», — приводит слова Родри COPE.

Сборная Марокко впервые выходит в 1/4 финала ЧМ и теперь сыграет с победителем матча Португалия — Швейцария, который пройдет 6 декабря.

Источник: https://www.cope.es/deportes/futbol/mundial-qatar-2022/noticias/rodri-del-arbitro-sido-escandaloso-20221206_2436959

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко 3
Испания 0
Матч завершен (ПЕН)

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия 6
Швейцария 1
Матч завершен

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Марокко по футболу
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