Тухель готов возглавить сборную Германии в случае отставки Флика

Бывший главный тренер «Челси» Томас Тухель готов рассмотреть вариант с работой со сборной Германии, пишет журналист Кристиан Фальк.

Накануне стало известно, что Оливер Бирхофф покинул должность менеджера сборной Германии. Главный тренер бундестим Ханс-Дитер Флик с большим сожалением отреагировал на его уход.

Ранее сам Флик отметил, что не планирует подавать в отставку.

Однако у Флика было налажено тесное сотрудничество с Оливером Бирхоффом, а с Матиасом Заммером, которого считают одним из главных кандидатов на должность спортдира национальной сборной, отношение у Флика натянутые.

На чемпионате мира в Катаре немцы не вышли из группы. Они проиграли Японии (1:2), сыграли вничью с Испанией (1:1) и обыграли Коста-Рику (4:2). Команда Флика заняла третье место и не попала в 1/8 финала.