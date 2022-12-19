Рэпер Дрейк сделал ставку на Аргентину в финале ЧМ-2022 и проиграл 1 миллион долларов

Канадский рэп-исполнитель Дрейк проиграл 1 миллион долларов, сделав ставку на победу сборной Аргентины в основное время в финале ЧМ-2022 против Франции (3:3, пенальти — 4:2), сообщает Daily Mail.

Музыкант поставил 1 миллион долларов на то, что сборная Аргентины одержит победу над командой Франции в основное время, то есть в первые 90 минут. Если бы это произошло, то выигрыш, по его словам, составил бы 2,7 миллиона долларов.

Аргентина не смогла удержать перевес в два мяча и завершила основное время со счетом 2:2. Американский рэпер проиграл пари, но все же в очередной раз не сглазил команду или спортсмена, на которого поставил.

Аргентина одержала победу в серии пенальти и стала чемпионами мира в третий раз и впервые за 36 лет. Эта сборная шесть раз играла в финалах чемпионата мира и ранее выигрывала трофей в 1978 и 1986 годах.