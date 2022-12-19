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Кержаков: «Индивидуальные качества Мбаппе перевернули финал и подарили нам очень красивую игру»

Кержаков отреагировал на победу Аргентины в финале ЧМ-2022 в Катаре над Францией
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков в комментарии для «СЭ» прокомментировал победу Аргентины в финале ЧМ-2022 в Катаре над Францией (3:3, пенальти — 4:2).

«Такой матч с таким сценарием, конечно, не видел, потому что это был финал чемпионата мира! До 80-й минуты, первого ответного гола французов, складывалось впечатление, что Аргентина 100 процентов выиграет. Но индивидуальные качества Мбаппе практически перевернули финал и подарили нам очень красивую игру, сумасшедшую интригу», — сказал Кержаков «СЭ».

Аргентинцы стали чемпионами мира в третий раз в истории. До этого команда выигрывала чемпионат мира в 1978 и 1986 годах.

Александр Кержаков
Килиан Мбаппе
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