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Сегодня, 11:53

Радченко объяснил, что помешало Марокко победить в матче за третье место на ЧМ-2022

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко прокомментировал «СЭ» победу хорватской команды над Марокко (2:1) в матче за третье место на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Хорватия была более предпочтительнее Марокко в этой встрече. Марокканцы отдали очень много сил в предыдущих матчах. Это было видно по игрокам, у которых во втором тайме начало сводить ноги, были и травмированные игроки. Они хотели дойти до финала, выиграть чемпионат, но так случилось, что играли за третье место. На последний матч Марокко не хватило: нервничали, спорили с судьей. А это все около футбольные вещи. Футбол сосредоточен на дисциплине, надо стараться что-то делать, как марокканцы делали в предыдущих матчах, но с Хорватией у них не получилось», — сказал Радченко «СЭ».

Сборная Хорватии вошла в тройку лучших на втором чемпионате мира подряд. На ЧМ-2018 в России хорваты стали серебряными призерами, проиграв в финале Франции (2:4).

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Финал
Аргентина
Франция

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е место
Хорватия 2
Марокко 1
Матч завершен

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Вашингтон 5
Торонто 2
Матч завершен

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
Дмитрий Радченко
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Марокко по футболу
1
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