Радченко объяснил, что помешало Марокко победить в матче за третье место на ЧМ-2022

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко прокомментировал «СЭ» победу хорватской команды над Марокко (2:1) в матче за третье место на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Хорватия была более предпочтительнее Марокко в этой встрече. Марокканцы отдали очень много сил в предыдущих матчах. Это было видно по игрокам, у которых во втором тайме начало сводить ноги, были и травмированные игроки. Они хотели дойти до финала, выиграть чемпионат, но так случилось, что играли за третье место. На последний матч Марокко не хватило: нервничали, спорили с судьей. А это все около футбольные вещи. Футбол сосредоточен на дисциплине, надо стараться что-то делать, как марокканцы делали в предыдущих матчах, но с Хорватией у них не получилось», — сказал Радченко «СЭ».

Сборная Хорватии вошла в тройку лучших на втором чемпионате мира подряд. На ЧМ-2018 в России хорваты стали серебряными призерами, проиграв в финале Франции (2:4).