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Сегодня, 12:01

Деменко рассказал, кто выиграет в финале ЧМ-2022

Руслан Минаев
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Бывший игрок «Зенита», «Спартака» и сборной России Максим Деменко поделился мнением о финале ЧМ-2022.

«Фаворитов нет в финале, однозначно. Я думаю, что все-таки победит Франция. Мне кажется, они более стабильно прошли, более уверенно. Все-таки Аргентина в какой-то степени зависима от Месси. Если у Месси что-то не получится, то как Аргентина будет себя вести?

Франция все-таки больше командную игру показывает. При этом, у нее в составе есть индивидуально яркие игроки, такие как Мбаппе, которые могут проявить себя", — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

Финал состоится 18 декабря. Начало — в 18.00 мск.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10514408-demenko-o-finale-chm-2022-argentina-zavisima-ot-messi-a-franciya-pokazyvaet-komandnuyu-igru.html

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Финал
Аргентина
Франция

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е место
Хорватия 2
Марокко 1
Матч завершен

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Вашингтон 5
Торонто 2
Матч завершен

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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