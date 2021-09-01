Прядкин: «Видимо, у Карпина есть что-то особенное с точки зрения мотивации»
Президент РПЛ Сергей Прядкин поделился впечатлениями от отборочного матча ЧМ-2022 между сборными России и Хорватии (0:0).
«Захарян талантливый парень. У него постепенно придет реализация. Нужно набраться опыта и будет результат.
Меня удивила напористость. Видимо, у Карпина есть что-то особенное с точки зрения мотивации.
Отсутствие Смолова? Я не удивлен. Решение по составу принимает главный тренер. Мы не можем говорить, что правильно, а что нет.
Есть шанс выйти напрямую? Это провокационный вопрос. Мы надеемся. Мы ожидали сложную игру за очки. Так и получилось. Все получилось.
Кипр отобрал очки у эффективных сборных, которые принимают участие в нашей группе. Всякое бывает», — заявил Прядкин.
В турнирной таблице группы H лидирует сборная Хорватии, набрав по итогам четырех матчей 7 очков. Второе место занимает команда России (7 очков), третье — сборная Словакии (6), четвертое — словенцы (4), на пятой строчке располагаются мальтийцы (4), замыкают таблицу киприоты (4).
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