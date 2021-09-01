Франция дома не сумела обыграть Боснию
Сборная Франции сыграла вничью с командой Боснии и Герцеговины (1:1) в матче европейского отборочного турнира ЧМ-2022.
На 36-й минуте гостей вывел вперед Эдин Джеко. Анутан Гризманн на 40-й минуте. С 51-й минуте хозяева играли в меньшинстве — с поля был удален Жюль Кунде.
Франция набрала восемь очков и лидирует в группе D. У Боснии два очка и четвертая позиция.
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