Повторный тест Крыховяка на коронавирус дал отрицательный результат
20:39
Повторный тест на коронавирус полузащитника «Локомотива» и сборной Польши Гжегожа Крыховяка дал отрицательный результат, сообщает AP.
Ранее, 30 марта, появилась инфомрация, что Крыховяк сдал положительный тест на COVID-19 в преддверии матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 против сборной Англии. Второй тест 31-летнего хавбека оказался отрицательным.
Польский футбольный союз вступил в переговоры с УЕФА, чтобы прояснить ситуацию и дать возможность футболисту сыграть в матче с Англией.
Матч Англия — Польша состоится в среду, 31 марта. Начало — в 21.45 (мск). После двух туров у поляков четыре очка и второе место в группее, англичане — первые (шесть очков).
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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