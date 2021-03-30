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Повторный тест Крыховяка на коронавирус дал отрицательный результат

20:39
Гжегож Крыховяк. Фото Twitter
Гжегож Крыховяк. Фото Twitter
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Повторный тест на коронавирус полузащитника «Локомотива» и сборной Польши Гжегожа Крыховяка дал отрицательный результат, сообщает AP.

Ранее, 30 марта, появилась инфомрация, что Крыховяк сдал положительный тест на COVID-19 в преддверии матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 против сборной Англии. Второй тест 31-летнего хавбека оказался отрицательным.

Польский футбольный союз вступил в переговоры с УЕФА, чтобы прояснить ситуацию и дать возможность футболисту сыграть в матче с Англией.

Матч Англия — Польша состоится в среду, 31 марта. Начало — в 21.45 (мск). После двух туров у поляков четыре очка и второе место в группее, англичане — первые (шесть очков).

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