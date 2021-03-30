Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2014
ЧМ по футболу 2018
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Влашич в стартовом составе сборной Хорватии на матч с Мальтой

20:31
Теги:

Сборная Хорватии назвала стартовый состав на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Мальты. Полузащитник ЦСКА Никола Влашич выйдет на поле с первых минут.

Состав сборной Хорватии: Ливакович, Юранович, Чалета-Цар, Вида, Мельняк, Ковачич, Бадель, Пашалич, Влашич, Оршич, Будимир.

Матч Хорватия — Мальта начнется в 21.45 по московскому времени.

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...