Влашич в стартовом составе сборной Хорватии на матч с Мальтой

Сборная Хорватии назвала стартовый состав на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Мальты. Полузащитник ЦСКА Никола Влашич выйдет на поле с первых минут.

Состав сборной Хорватии: Ливакович, Юранович, Чалета-Цар, Вида, Мельняк, Ковачич, Бадель, Пашалич, Влашич, Оршич, Будимир.

Матч Хорватия — Мальта начнется в 21.45 по московскому времени.