Влашич в стартовом составе сборной Хорватии на матч с Мальтой
20:31
Сборная Хорватии назвала стартовый состав на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Мальты. Полузащитник ЦСКА Никола Влашич выйдет на поле с первых минут.
? #Croatia starting lineup! ???#BeProud #WCQ #CROMAL #Vatreni pic.twitter.com/hkv68FborC— HNS (@HNS_CFF) March 30, 2021
Состав сборной Хорватии: Ливакович, Юранович, Чалета-Цар, Вида, Мельняк, Ковачич, Бадель, Пашалич, Влашич, Оршич, Будимир.
Матч Хорватия — Мальта начнется в 21.45 по московскому времени.
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