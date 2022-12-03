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Сегодня, 15:29

Полузащитник «Зенита» Сутормин рассказал, за кого болеет на ЧМ-2022

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, какие сборные поддерживает на ЧМ-2022.

— Следишь ли за ЧМ? За кого болеешь?

— По возможности слежу. Болею за Аргентину, за Сербию болел. Та же Япония показывает хороший футбол и заслуженно вышла из своей группы, тем более с первого места.

— Что самое яркое за две недели чемпионата?

— Да ничего такого. Не сказал бы, чтобы что-то прям сильно удивило. Это футбол. Тут каждый может обыграть каждого в отдельном матче. Взять ту же игру Япония — Испания. За пять минут все может поменяться. За это и любят футбол.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
Австралия

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
Алексей Сутормин
РПЛ
Чемпионат мира по футболу
ФК Зенит
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