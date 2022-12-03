Полузащитник «Зенита» Сутормин рассказал, за кого болеет на ЧМ-2022

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, какие сборные поддерживает на ЧМ-2022.

— Следишь ли за ЧМ? За кого болеешь?

— По возможности слежу. Болею за Аргентину, за Сербию болел. Та же Япония показывает хороший футбол и заслуженно вышла из своей группы, тем более с первого места.

— Что самое яркое за две недели чемпионата?

— Да ничего такого. Не сказал бы, чтобы что-то прям сильно удивило. Это футбол. Тут каждый может обыграть каждого в отдельном матче. Взять ту же игру Япония — Испания. За пять минут все может поменяться. За это и любят футбол.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.