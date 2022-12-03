Александр Кержаков назвал главное разочарование ЧМ-2022 в Катаре

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков в комментарии для «СЭ» рассказал, кого считает главным разочарованием чемпионата мира-2022 в Катаре.

— Кто главное разочарование турнира?

— Кто-то называет главным разочарованием сборную Бельгии. Но в группе F было три хороших команды — Марокко, Хорватия и Бельгия. И кто-то из них должен был вылететь. Если бы вылетела Хорватия, то ее тоже считали бы разочарованием. А так, сборная Германия разочаровала результатом, но игра у немцев интересная.

— А с чем связываете провал сборной Германии?

— До сих пор считаю, что для них первая игра против Японии стала роковой. Трудно было потом обеспечить себе плей-офф. В последнем туре не все от них зависело.