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Шакири — о поражении от Португалии: «Приношу извинения от лица всей команды за этот результат»

Иван Шитик
Корреспондент
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Джердан Шакири.
Фото Reuters

Полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шакири поделился эмоциями после поражения от Португалии в матче 1/8 финала ЧМ-2022 (1:6).

«Мы очень разочарованы. И я приношу извинения от лица всей команды за этот результат. Мы не смогли показать то, на что реально способны.

Но это футбол. Иногда ты вынужден увидеть, что кто-то тебя превосходит. Стоит отметить, что сборная Португалии показала великолепную игру.

Тренеры хорошо разобрали соперника, хорошо подготовили нас. Но в этот раз наши задумки не сработали. У нас был план. Он не принес результата», — цитирует Шакири Blick.

Сборная Португалии вышла в четвертьфинал чемпионата мира впервые с 2006 года, на том турнире команда заняла четвертое место. В четвертьфинале мирового первенства в Катаре португальцы встретятся с командой Марокко.

 
Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

 

Джердан Шакири
Чемпионат мира по футболу
Сборная Марокко по футболу
Сборная Португалии по футболу
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