Кавазашвили: «Промес усилил бы сборную Нидерландов, его не хватает»

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что нападающий клуба Квинси Промес усилил бы сборную Нидерландов. В понедельник голландцы обыграли Сенегал (2:0) благодаря голам в концовке матча.

«Честно? После первого тайма расхотелось смотреть, — приводит Metaratings.ru слова Кавазашвили. — Я не ожидал, что Нидерланды выиграют. Промес усилил бы сборную, его не хватает. Он находится в прекрасной футбольной форме. Его присутствие в Нидерландах было бы очень и очень полезно. Когда он играет за «Спартак», я получаю удовольствие. В прошлом году он немного сбавил по сравнению с тем, когда в первый раз приехал в Россию. Сейчас его можно сравнить с человеком, который получил второе дыхание. Он показывает замечательный футбол. Он один из лучших нападающих нашего чемпионата».

Промес забил 17 голов в 21 матче за «Спартак» в этом сезоне. На счету 30-летнго форварда, который не попал в заявку сборной Нидерландов на чемпионат мира в Катаре, 50 игр за национальную команду.