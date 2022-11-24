Полузащитник сборной Камеруна Ондуа поблагодарил российских болельщиков за поддержку

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа поблагодарил российских болельщиков за поддержку во время чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Спасибо России, что более за меня. Спасибо большое, за вашу огромную поддержку», — сказал Ондуа корреспонденту «СЭ».

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа провел первый матч на ЧМ-2022 против Швейцарии (0:1) в бутсах с флагом России.

Футболист нанес на свою обувь камерунский и российский флаги.

27-летний футболист является воспитанником «Локомотива», помимо камерунского гражданства у него есть и российское.