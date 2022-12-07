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Ольмо — о вылете Испании с ЧМ-2022: «Мы поднимемся и будем совершенствоваться»

Дани Ольмо обратился к болельщикам после вылета Испании с ЧМ-2022
Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо обратился к болельщикам после вылета команды с ЧМ-2022.

«Спасибо тем из вас, кто приехал в Катар. И тем, кто дома болел за нас и поддерживал до конца. Очень тяжело, но жизнь продолжается. Мы поднимемся, будем совершенствоваться и двигаться вперед. Лучшее еще впереди, сейчас и всегда», — написал Ольмо в своих соцсетях.

8 декабря Испании в 1/8 финала чемпионата мира-2022 проиграла команде Марокко в серии пенальти (0:0, 0:3 по пенальти) и покинула турнир.

Испанская федерация футбола ожидает, что 52-летний Луис Энрике сам в ближайшее время подаст в отставку с поста главного тренера национальной команды.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: Twitter
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Испании по футболу
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