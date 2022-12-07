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Билялетдинов — о вылете Испании с ЧМ-2022: «Испании помешала пройти дальше мания величия»

Алина Савинова
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Известный российский тренер Ринат Билялетдинов отреагировал на вылет сборной Испании с чемпионата мира-2022.

«Испании помешала пройти дальше мания величия. Это если грубо выразиться. После матча с Коста-Рикой, как мне кажется, футболисты решили, что уж Марокко они три точно забьют. И незаметно в итоге перешли от резких атак к катанию мяча. Я устал на этот футбол смотреть, если честно. Сами себя усыпили. Теперь пусть едут домой и разбираются в себе. Владение мячом дало лишь путевку домой. Может, на них какие-то марокканские чары подействовали? Не знаю даже», — цитирует Билялетдинова Betonmobile.ru.

Национальная команда Испании проиграла команде Марокко в серии пенальти в 1/8 финала чемпионата мира-2022 (0:0, по пен. 0:3) и покинула турнир.

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Источник: https://betonmobile.ru/rinat-bilyaletdinov-ispanii-pomeshala-proyti-dalshe-maniya-velichiya
Ринат Билялетдинов
Чемпионат мира по футболу
Сборная Испании по футболу
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