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Винисиус Жуниор: «Я счастлив играть против Модрича, и пусть победит сильнейший»

Алина Савинова
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Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор поделился мнением о полузащитнике национальной команды Хорватии Луке Модриче.

«Всегда очень сложно играть против таких игроков, как Модрич. Он многому меня научил и продолжает делать это каждый день, благодаря ему я продолжаю развиваться. Он является примером того, что 37-летний игрок, играющий на таком уровне, — это что-то редкое. Такие футболисты, как он, Криштиану, Силва, казалось бы, уже не в том возрасте, чтобы так выступать, но они делают это снова и снова демонстрируют потрясающую игру. Я счастлив играть против него, и пусть победит сильнейший», — сказал Жуниор.

Сборная Бразилии сыграет с Хорватией в рамках четвертьфинала чемпионата мира-2022 в пятницу, 9 декабря. Матч начнется в 18.00 по московскому времени.

Источник: https://www.managingmadrid.com/2022/12/7/23498121/vinicius-modric-is-an-example-a-37-year-old-playing-at-that-level-is-something-rare
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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