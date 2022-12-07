Винисиус Жуниор: «Я счастлив играть против Модрича, и пусть победит сильнейший»

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор поделился мнением о полузащитнике национальной команды Хорватии Луке Модриче.

«Всегда очень сложно играть против таких игроков, как Модрич. Он многому меня научил и продолжает делать это каждый день, благодаря ему я продолжаю развиваться. Он является примером того, что 37-летний игрок, играющий на таком уровне, — это что-то редкое. Такие футболисты, как он, Криштиану, Силва, казалось бы, уже не в том возрасте, чтобы так выступать, но они делают это снова и снова демонстрируют потрясающую игру. Я счастлив играть против него, и пусть победит сильнейший», — сказал Жуниор.

Сборная Бразилии сыграет с Хорватией в рамках четвертьфинала чемпионата мира-2022 в пятницу, 9 декабря. Матч начнется в 18.00 по московскому времени.