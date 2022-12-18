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Сегодня, 19:13

Баринов о том, что Месси может стать чемпионом мира: «Я для этого и прилетел на финал. Исторический момент»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов поделился впечатлениями от первого тайма финала ЧМ-2022, после которого Аргентина обыгрывает Францию (2:0).

— Двойная замена у Франции до перерыва? Ты можешь подойти, там Юрий Павлович Семин сидит, он тебе скажет, почему так тренер сборной Франции сделал.

— Ты согласен, что французам не хватает какой-то собаки, злого игрока, например, Бензема?

— Я бы так не сказал. Знаешь, почему поменяли Жиру? Потому что он не перекрывал опорного, через которого строится все игра. Поэтому его и поменяли.

— Если Месси побеждает — он лучший футболист мира.

— Для этого я и прилетел сюда. Исторический момент.

— Экспресс-прогноз на второй тайм?
— Думаю, что будет 3:0. Верю, что французы могут забить, но по первому тайму у них не было моментов.

В случае победы в финале Аргентина в третий раз в истории станет чемпионом мира.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Финал
Аргентина 2
Франция 2
2-й тайм

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е место
Хорватия 2
Марокко 1
Матч завершен

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Вашингтон 5
Торонто 2
Матч завершен

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
Дмитрий Баринов
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
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