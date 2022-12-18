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Озил — о поражении сборной Франции в финале ЧМ-2022: «Нет Бензи — нет вечеринки»

Мария Гусева
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Полузащитник «Истанбул Башакшехир» Месут Озил отреагировал на поражение сборной Франции в финале чемпионата мира-2022 против Аргентины (3:3, 2:4 — по пенальти).

«Нет Бензи — нет вечеринки», — написал Озил в Twitter, добавив флаг Франции, кубок и эмодзи человека, пожимающего плечами.

Нападающий сборной Франции Карим Бензема пропустил ЧМ-2022 из-за травмы, которую он получил за несколько дней до старта турнира.

Сборная Аргентины стала чемпионом мира в третий раз в истории. Ранее аргентинцы завоевывали титул в 1978 и 1986 годах.

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