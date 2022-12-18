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Виктория Лопырева: «Месси — король! Это самый незабываемый финал чемпионатов мира»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Посол ФИФА, известная модель и телеведущая Виктория Лопырева поделился эмоциями после завершения финала ЧМ-2022, в котором Аргентина победила Францию (3:3, 4:2 — по пенальти).

— Месси — король! Это самый незабываемый финал чемпионатов мира. Безумная игра, я переполнена эмоциями. Думаю, что все видели, насколько это было круто.

— Жалко Мбаппе?

— Мне не жалко. У него еще много лет впереди, чтобы реализовать свои планы. Месси настолько заслужил это, очень красиво уйдет. Этот чемпионат мира должен был случиться, чтобы Месси его выиграл.

— После такого финала складывается впечатление, что чемпионат мира в Катаре выглядит эпичнее, чем в России.

— По футбольному — да. Я такого не видела. Но организация лучшей была в России. Я вижу, как и что сделано. Они постарались, но у нас было лучше.

В 2018 году Лопырева была послом ЧМ-2018, который проходил в России.

Ранее Лопырева показала, как проводит время в Катаре на ЧМ-2022.

Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
Виктория Лопырева
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