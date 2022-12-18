Скалони — самый молодой тренер-чемпион мира за 44 года

В день финала чемпионата мира главному тренеру сборной Аргентины Лионелю Скалони исполнилось 44 года и 216 дней.

Аргентинец стал пятым по молодости специалистом, которому удалось выиграть главный футбольный трофей на уровне сборных. В более молодом возрасте свои команду к титулу приводили уругвайцы Альберто Суппичи и Хуан Лопес Фонтана, бразилец Марио Загалло, аргентинец Сесар Луис Менотти. Причем со времен триумфа Менотти в 1978 году золото брали только более опытные по сравнению со Скалони специалисты.

Самые молодые тренеры-чемпионы мира

Тренер Команда Дата рождения Дата финала Возраст Альберто Суппичи* Уругвай 20.11.1898 30.07.1930 31 год 252 дня Марио Загалло Бразилия 09.08.1931 21.06.1970 38 лет 317 дней Сесар Луис Менотти Аргентина 05.11.1938 25.06.1978 39 лет 232 дня Хуан Лопес Фонтана Уругвай 15.03.1908 16.07.1950 42 года 123 дня Лионель Скалони Аргентина 16.05.1978 18.12.2022 44 года 216 дней Франц Беккенбауэр ФРГ 11.09.1945 08.07.1990 44 года 300 дней Франсиско Оласар* Уругвай 10.07.1885 30.07.1930 45 лет 20 дней Альф Рамсей Англия 22.01.1920 30.07.1966 46 лет 190 дней

* Суппичи и Оласар совместно руководили сборной Уругвай на ЧМ-1930.

Оппонент Скалони Дидье Дешам, выигрывавший чемпионат мира в качестве игрока (1998) и тренера (2018), не смог привести сборную Франции ко второму трофею подряд. Француз остался в одном ряду с Хельмутом Шеном, Марио Загалло, Карлосом Билардо и Францем Беккенбауэром, на счету каждого их которых по победе и поражению в финалах. Взять трофей дважды получилось только у великого итальянца Витторио Поццо.

Тренеры, которые выходили в финал чемпионата мира более одного раза