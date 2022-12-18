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Скалони — самый молодой тренер-чемпион мира за 44 года

Кирилл Бурдаков
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Лионель Скалони.
Фото Global Look Press

В день финала чемпионата мира главному тренеру сборной Аргентины Лионелю Скалони исполнилось 44 года и 216 дней.

Аргентинец стал пятым по молодости специалистом, которому удалось выиграть главный футбольный трофей на уровне сборных. В более молодом возрасте свои команду к титулу приводили уругвайцы Альберто Суппичи и Хуан Лопес Фонтана, бразилец Марио Загалло, аргентинец Сесар Луис Менотти. Причем со времен триумфа Менотти в 1978 году золото брали только более опытные по сравнению со Скалони специалисты.

Самые молодые тренеры-чемпионы мира

Тренер

Команда

Дата рождения

Дата финала

Возраст

Альберто Суппичи*

Уругвай

20.11.1898

30.07.1930

31 год 252 дня

Марио Загалло

Бразилия

09.08.1931

21.06.1970

38 лет 317 дней

Сесар Луис Менотти

Аргентина

05.11.1938

25.06.1978

39 лет 232 дня

Хуан Лопес Фонтана

Уругвай

15.03.1908

16.07.1950

42 года 123 дня

Лионель Скалони

Аргентина

16.05.1978

18.12.2022

44 года 216 дней

Франц Беккенбауэр

ФРГ

11.09.1945

08.07.1990

44 года 300 дней

Франсиско Оласар*

Уругвай

10.07.1885

30.07.1930

45 лет 20 дней

Альф Рамсей

Англия

22.01.1920

30.07.1966

46 лет 190 дней

* Суппичи и Оласар совместно руководили сборной Уругвай на ЧМ-1930.

Оппонент Скалони Дидье Дешам, выигрывавший чемпионат мира в качестве игрока (1998) и тренера (2018), не смог привести сборную Франции ко второму трофею подряд. Француз остался в одном ряду с Хельмутом Шеном, Марио Загалло, Карлосом Билардо и Францем Беккенбауэром, на счету каждого их которых по победе и поражению в финалах. Взять трофей дважды получилось только у великого итальянца Витторио Поццо.

Тренеры, которые выходили в финал чемпионата мира более одного раза

Тренер

Страна

Команда

Год

Матч

Витторио Поццо

Италия

Италия

1934

Чехословакия — 2:1 (д.в.)

Италия

1938

Венгрия — 4:2

Хельмут Шен

ФРГ

ФРГ

1966

Англия — 2:4 (д.в.)

ФРГ

1974

Нидерланды — 2:1

Марио Загалло

Бразилия

Бразилия

1970

Италия — 4:1

Бразилия

1998

Франция — 0:3

Карлос Билардо

Аргентина

Аргентин

1986

ФРГ — 3:2

Аргентина

1990

ФРГ — 0:1

Франц Беккенбауэр

ФРГ

ФРГ

1986

Аргентина — 2:3

ФРГ

1990

Аргентина — 1:0

Дидье Дешам

Франция

Франция

2018

Хорватия — 4:2

Франция

2022

Аргентина — 3:3 (пен. — 2:4)
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Лионель Скалони
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