Скалони — самый молодой тренер-чемпион мира за 44 года
В день финала чемпионата мира главному тренеру сборной Аргентины Лионелю Скалони исполнилось 44 года и 216 дней.
Аргентинец стал пятым по молодости специалистом, которому удалось выиграть главный футбольный трофей на уровне сборных. В более молодом возрасте свои команду к титулу приводили уругвайцы Альберто Суппичи и Хуан Лопес Фонтана, бразилец Марио Загалло, аргентинец Сесар Луис Менотти. Причем со времен триумфа Менотти в 1978 году золото брали только более опытные по сравнению со Скалони специалисты.
Самые молодые тренеры-чемпионы мира
|
Тренер
|
Команда
|
Дата рождения
|
Дата финала
|
Возраст
|
Альберто Суппичи*
|
Уругвай
|
20.11.1898
|
30.07.1930
|
31 год 252 дня
|
Марио Загалло
|
Бразилия
|
09.08.1931
|
21.06.1970
|
38 лет 317 дней
|
Сесар Луис Менотти
|
Аргентина
|
05.11.1938
|
25.06.1978
|
39 лет 232 дня
|
Хуан Лопес Фонтана
|
Уругвай
|
15.03.1908
|
16.07.1950
|
42 года 123 дня
|
Лионель Скалони
|
Аргентина
|
16.05.1978
|
18.12.2022
|
44 года 216 дней
|
Франц Беккенбауэр
|
ФРГ
|
11.09.1945
|
08.07.1990
|
44 года 300 дней
|
Франсиско Оласар*
|
Уругвай
|
10.07.1885
|
30.07.1930
|
45 лет 20 дней
|
Альф Рамсей
|
Англия
|
22.01.1920
|
30.07.1966
|
46 лет 190 дней
* Суппичи и Оласар совместно руководили сборной Уругвай на ЧМ-1930.
Оппонент Скалони Дидье Дешам, выигрывавший чемпионат мира в качестве игрока (1998) и тренера (2018), не смог привести сборную Франции ко второму трофею подряд. Француз остался в одном ряду с Хельмутом Шеном, Марио Загалло, Карлосом Билардо и Францем Беккенбауэром, на счету каждого их которых по победе и поражению в финалах. Взять трофей дважды получилось только у великого итальянца Витторио Поццо.
Тренеры, которые выходили в финал чемпионата мира более одного раза
|
Тренер
|
Страна
|
Команда
|
Год
|
Матч
|
Витторио Поццо
|
Италия
|
Италия
|
1934
|
Чехословакия — 2:1 (д.в.)
|
|
|
Италия
|
1938
|
Венгрия — 4:2
|
Хельмут Шен
|
ФРГ
|
ФРГ
|
1966
|
Англия — 2:4 (д.в.)
|
|
|
ФРГ
|
1974
|
Нидерланды — 2:1
|
Марио Загалло
|
Бразилия
|
Бразилия
|
1970
|
Италия — 4:1
|
|
|
Бразилия
|
1998
|
Франция — 0:3
|
Карлос Билардо
|
Аргентина
|
Аргентин
|
1986
|
ФРГ — 3:2
|
|
|
Аргентина
|
1990
|
ФРГ — 0:1
|
Франц Беккенбауэр
|
ФРГ
|
ФРГ
|
1986
|
Аргентина — 2:3
|
|
|
ФРГ
|
1990
|
Аргентина — 1:0
|
Дидье Дешам
|
Франция
|
Франция
|
2018
|
Хорватия — 4:2
|
|
|
Франция
|
2022
|
Аргентина — 3:3 (пен. — 2:4)