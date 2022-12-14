Де Пауль: «Я до сих пор не могу прийти в себя. Аргентина заслужила выход в финал»

Полузащитник сборной Аргентины Родриго де Пауль прокомментировал выход в финал чемпионата мира-2022.

«Я до сих пор не могу прийти в себя. Мы упорно трудились, чтобы попасть сюда. Я думаю, мы заслуживаем всего этого. Мы были уверены в себе, ведь мы выиграли Кубок Америки. Эта команда показала все, на что способна. Спасибо болельщикам за поддержку. Я надеюсь, вся страна радуется за нас, и мы сможем почувствовать это», — приводит слова де Пауля Twitter-аккаунт сборной.

Аргентинцы в полуфинале турнира в Катаре обыграли Хорватию (3:0) и вышли в финал, где сыграют с победителем матча Франция — Марокко.