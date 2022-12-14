Смолов обратился к Месси после выхода Аргентины в финал ЧМ-2022: «Как ты это делаешь?»

Смолов обратился к Месси после выхода Аргентины в финал ЧМ-2022

Нападающий «Динамо» Федор Смолов написал комментарий под постом нападающего Аргентины Лионеля Месси.

Месси опубликовал пост, в котором призвал Аргентину идти вперед. Смолов под этой публикацией написал: «Как ты это делаешь?»

Месси на ЧМ-2022 сыграл в составе сборной Аргентины 6 матчей, забил пять голов и отдал три результативных паса.

Аргентинцы в полуфинале турнира в Катаре обыграли Хорватию (3:0) и вышли в финал, где сыграют с победителем матча Франция — Марокко.