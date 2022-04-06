«Русские опять ищут виноватых». Поляки отреагировали на призыв Черданцева к отстранению сборной Польши по футболу

Польские болельщики отреагировали на призыв российского комментатора Георгия Черданцева исключить сборную Польши из числа участников чемпионата мира по футболу.

По мнению журналиста, команда вышла в финальный раунд стыков несправедливо, так как ей не пришлось играть со сборной России.

Он также отметил, что сборная Швеции, которую Польша обыграла в финале стыков со счетом 2:0, намерена подать апелляцию.

В польском издании Sport.pl по этому поводу написали следующее: «Россияне до сих пор не могут смириться с решением ФИФА и УЕФА об отстранении их клубов и национальной сборной от международных матчей и постоянно злятся на это», — говорится в одной из заметок.

Реакция читателей сайта Sport.pl на слова российского комментатора

starsza10: Сейчас для международных организаций российские требования — это оксюморон.

mhjunior007: Если бы шведы планировали подать апелляцию, они бы не приехали играть против нас...

Ma?gorzata Jask?lska: Глупые русские опять ищут виноватых...

tommyline: Чем больше бессилия, тем больше подавленности и проявлений глупости.

misiek1959: С головой товарища Черданцева что-то случилось? Я думаю, ему пора в психушку.

zazwyczaj_nieomylny: Насколько я знаю, россияне ведь не явились на матч, поэтому они не имеют права на техническую победу...

sealion: Забавно читать жалобы россиян. Я предлагаю им организовать свой собственный чемпионат...

nikon52: Неужели больше не о чем писать, кроме этой ерунды? Непонятно, кто хуже — тот, кто несет такую чушь, или тот, кто распространяет ее в нашей стране. Это просто позор.

marlon50: Россиянам следует привыкнуть, потому что их отстранение растянется минимум на несколько лет.

Напомним, что по итогам жеребьевки группового туурнира ЧМ-2022 сборная Польши попала в группу с Аргентиной, Мексикой и Саудовской Аравией.