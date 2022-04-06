Президент ФИФА Инфантино отреагировал на слухи о замене Ирана на Италию на ЧМ-2022

Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на слухи о возможной замене сборной Ирана на сборную Италии на ЧМ-2022.

Ранее Sky Sports сообщал, что итальянская команда может получить место Ирана на чемпионате мира, в случае если ФИФА исключит иранцев из числа участников мирового первенства из-за запрета для женщин на посещение стадионов и спортивных мероприятий в стране.

«Давайте будем серьезны. Мне очень жаль, что Италия пропустит ЧМ второй раз подряд. Италия почти всегда участвовала в чемпионатах мира, но другие страны тоже хотят участвовать чаще, а для нас очень важно давать надежду другим странам.

Я думаю о том, что пережил в детстве, мне жаль, что другие дети не могут испытать того же сейчас. В современном разделенном мире важно объединяться и вместе заниматься спортом. Сейчас лучшие футболисты выступают в лучших лигах, а остальные лишены такого права», — приводит Football Italia слова Инфантино.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Сборная Италии не смогла пробиться в финальную стадию чемпионата, проиграв Македонии (0:1) в полуфинале стыкового турнира.

Сборная Ирана по итогам жеребьевки попала в группу B вместе с Англией и США. Четвертый участник группы определится по итогам стыкового матча между Уэльсом и победителем матча Шотландия — Украина.