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Сегодня, 09:14

Президент ФИФА Инфантино отреагировал на слухи о замене Ирана на Италию на ЧМ-2022

Иван Торопцев
Корреспондент
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Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на слухи о возможной замене сборной Ирана на сборную Италии на ЧМ-2022.

Ранее Sky Sports сообщал, что итальянская команда может получить место Ирана на чемпионате мира, в случае если ФИФА исключит иранцев из числа участников мирового первенства из-за запрета для женщин на посещение стадионов и спортивных мероприятий в стране.

«Давайте будем серьезны. Мне очень жаль, что Италия пропустит ЧМ второй раз подряд. Италия почти всегда участвовала в чемпионатах мира, но другие страны тоже хотят участвовать чаще, а для нас очень важно давать надежду другим странам.
Я думаю о том, что пережил в детстве, мне жаль, что другие дети не могут испытать того же сейчас. В современном разделенном мире важно объединяться и вместе заниматься спортом. Сейчас лучшие футболисты выступают в лучших лигах, а остальные лишены такого права», — приводит Football Italia слова Инфантино.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Сборная Италии не смогла пробиться в финальную стадию чемпионата, проиграв Македонии (0:1) в полуфинале стыкового турнира.

Сборная Ирана по итогам жеребьевки попала в группу B вместе с Англией и США. Четвертый участник группы определится по итогам стыкового матча между Уэльсом и победителем матча Шотландия — Украина.

Источник: https://football-italia.net/be-serious-infantino-reacts-to-italys-2022-world-cup-recall/
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Сборная Италии по футболу
Джанни Инфантино
ФИФА
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