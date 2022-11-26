Польша — Саудовская Аравия: пенальти назначен правильно. Поляка нужно убрать с поля поменять гетры

На 43-й минуте матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 Польша — Саудовская Аравия арбитр Вилтон Сампайю ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота поляков. Гжегож Крыховяк немного перекрывал обзор судье, и тот не увидел, что Кристиан Белик голенью правой ноги сзади ударил Салеха Аль-Шехри по опорной ноге.

В действия судьи после непродолжительной проверки вмешался видеоарбитр Дру Фишер. И уже вскоре Сампайю, посмотрев видеоповторы, указал на 11-метровую отметку — ошибка была сравнительно быстро исправлена.

Обращает на себя внимание состояние гетр польского футболиста, которые порваны в нескольких местах. Странно, что на чемпионате мира, главном турнире планеты, судьи разрешили Белику выйти на поле в такой экипировке.

Польша — Саудовская Аравия.