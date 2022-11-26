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Газзаев: «Учитывая, какого Промеса мы видим, он был бы далеко не худшим в сборной Нидерландов»

Мария Гусева
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Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал отсутствие нападающего «Спартака» Квинси Промеса в составе национальной команды Нидерландов на ЧМ-2022.

Промес обвиняется в вооруженном нападении на своего двоюродного брата, на него заведено уголовное дело. Журналист издания De Telegraaf Яп Де Грот считает, что именно это является причиной невызова Промеса в сборную.

«Не понимаю ситуации с уголовным делом Промеса. То ли это отговорка, то ли ван Гал действительно из-за этого не взял Квинси в Катар. Учитывая, какого Промеса мы сейчас видим, он был бы далеко не худшим в сборной Нидерландов, а то и одним из лучших. Многие игроки ведь тоже сожалели, что Промеса не взяли», — приводит Sport24 слова Газзаева.

В первом туре группового турнира ЧМ-2022 сборная Нидерландов обыграла Сенегал (2:0), во втором матче сыграла вничью с Эквадором (1:1). В третьем туре голландцы встретятся со сборной Катара 29 ноября.

Источник: Sport24

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Квинси Промес
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Валерий Газзаев
0
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