Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение Польши отказаться от стыкового матча со сборной России.

«Это печальная новость, мы очень хотели с ними играть. Думаю, что наша сборная полностью готова к этому матчу. К сожалению, политика сейчас влезает в спорт.



Ужасно, так быть не должно. Мы ничего не можем с этим поделать. Остается только ждать и верить, что все наладится», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша заявил, что сборная Польши отказывается проводить стыковой матч против России.

24 марта сборная России должна сыграть с Польшей в Москве на стадионе «ВТБ Арена» в полуфинале стыкового турнира ЧМ-2022. Победитель этой пары сыграет с сильнейшим из дуэта Швеция — Чехия.