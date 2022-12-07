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Сегодня, 12:25

Колосков: «В понедельник улетаю в Катар. Посмотрю два полуфинала, матч за третье место и финал»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал «СЭ» о планах посетить матчи чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Я в понедельник улетаю в Катар на полуфиналы. Нет особой разницы, какие команды будут в полуфинале, если нашей сборной нет. Сейчас остались сборные, на которые хочется смотреть. Все играют в атакующий, современный футбол. Исключение — англичане, они придерживаются классической схемы, держат мяч у себя. С удовольствием буду смотреть полуфиналы. Посмотрю два матча полуфинала, матч за третье место и финал», — сказал Колосков «СЭ».

Раннее Международная федерация футбола (ФИФА) пригласила Колоскова посетить чемпионат мира-2022 в Катаре.

Полуфиналы мирового первенства пройдут 13 и 14 декабря, а финал состоится 18 декабря.

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Вячеслав Колосков
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