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Колосков о сборной Марокко: «Никогда не предполагал, что они могут выйти в четвертьфинал. Это сюрприз!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Футболисты сборной Марокко Хаким Зиеш и Ашраф Хакими.
Фото Reuters

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился с «СЭ» впечатлениями от выхода сборной Марокко в четвертьфинал чемпионата мира-2022 в Катаре.

Во вторник, 6 декабря, марокканцы победили Испанию в 1/8 финала турнира (0:0, 3:0 — по пенальти).

«Самая неожиданная команда в четвертьфинале — Марокко, конечно. Никогда не предполагал, что они могут выйти в четвертьфинал. Не думал, что они могут так удачно сыграть с испанцами. Очень уверенно обыграли по пенальти! Для меня это сюрприз», — сказал Колосков «СЭ».

В четвертьфинале ЧМ-2022 сборная Марокко сыграет против Португалии. Матч состоится в субботу, 10 декабря и начнется в 18.00 (мск).

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Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Марокко по футболу
Вячеслав Колосков
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