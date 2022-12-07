Газзаев о вылете сборной Испании с ЧМ-2022: «Она не сделала выводов из прошлого чемпионата мира»

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал «СЭ» вылет сборной Испании с чемпионата мира-2022 в Катаре.

Во вторник, 6 декабря испанцы проиграли Марокко в 1/8 финала турнира (0:0, по пенальти 0:3).

«Испания сама виновата, потому что в ее игре не видно агрессии, быстрого перехода из обороны в атаку. Испанцы все время увлекаются контролем мяча. Они на протяжении всего матча ведут позиционные атаки. Соперник всегда имеет время, чтобы выстроить оборону. Испания за весь матч не создала практически никаких моментов. Испанцам не хватает игрока с характером, как у Рамоса или Пуйоля? Эта сборная — хоть молодая, хоть возрастная — должна давать в первую очередь результат. Испания не сделала выводов из прошлого чемпионата мира», — сказал Газзаев «СЭ».

На ЧМ-2018 сборная Испании также вылетела в 1/8 финала, уступив России (1:1, 3:4 — по пенальти).

Сборная Марокко сыграет в четвертьфинале ЧМ-2022 против Португалии.