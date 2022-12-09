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Павлюченко: «Хочется, чтобы такие футболисты, как Месси и Роналду, играли еще 30 лет»

Павлюченко поделился мнением о ситуации Роналду в сборной Португалии
Виктория Кравченко
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Экс-игрок сборной России Роман Павлюченко поделился мнением о нападающем Криштиану Роналду в сборной Португалии.

Ранее сообщалось, что португалец, узнав о том, что не попал в стартовый состав на матч со Швейцарией, был настолько взбешен, что заявил о желании покинуть расположение национальной команды. Позже 37-летний футболист высказался об этом публично.

«Понятное дело, что годы идут, и молодежь наступает на пятки. Последняя игра доказала это. Вышел молодой пацан вместо Роналду и забил три. Может быть, Криштиану тяжело принимать это, но рано или поздно приходит такое время. Было видно, что Роналду очень сильно обижен на тренера, но тренер тоже не враг себе. После такой успешной игры против Швейцарии какие могут быть вопросы? Хочется, чтобы такие футболисты, как Месси и Роналду, играли еще 30 лет, но что поделаешь — наступают моменты, когда приходится сидеть на скамейке запасных», — цитирует Павлюченко Metaratings.ru.

Матч 1/4 финала ЧМ-2022 Португалии и Марокко состоится 10 декабря.

Источник: https://metaratings.ru/news/pavlyuchenko-eto-posledniy-chempionat-mira-dlya-ronaldu-i-poslednie-igry-za-sbornuyu-portugalii-1435382/
Криштиану Роналду
Роман Павлюченко
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Португалии по футболу
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