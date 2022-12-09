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Сегодня, 10:52

Олег Корнаухов считает, что Бразилия является фаворитом в матче с Хорватией на ЧМ-2022

Виктория Кравченко
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Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов рассказал, кого считает фаворитом в матче сборной Хорватии и команды Бразилии на ЧМ-2022.

«Бразилия — очевидный фаворит, такой команде хорватам будет очень сложно что-то противопоставить. Да, есть Модрич, Перишич, Ковачич, Брозович — люди, которые действительно супер-мастера. Но у бразильцев их больше, плюс явный перекос в сторону атаки по сравнению с Хорватией, на флангах намного ярче и качественнее футболисты. Тренерскому штабу Хорватии надо очень сильно подумать насчет тактики и о том, как команда будет готова к этой игре», — цитирует Корнаухова «РБ Спорт».

Матч 1/4 финала чемпионата мира-2022 между Бразилией и Хорватией пройдет в пятницу, 9 декабря. Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oleg-kornauhov-esli-horvaty-hotyat-idti-dal-she-im-nado-mnogo-terpet-begat-i-kompaktno-igrat-v-oborone/
Олег Корнаухов
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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