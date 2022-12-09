Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов рассказал, чего ждет от матча Аргентины и Нидерландов в четвертьфинале ЧМ-2022 в Катаре.

«В матче Нидерландов с Аргентиной будет борьба Луи ван Гала и Месси. Потому что Лионель — это играющий тренер на поле, он практически ведет команду как минимум к финалу, он лидер. Ван Гал создал команду-машину, она работает, старается без сбоев, все проходит ровно, и тренеру сейчас нужно сделать так, чтобы лишить мяча Месси в этом матче. Во всяком случае постараться это сделать. И тогда шансы будут 50 на 50», — цитирует Стрепетова «РБ Спорт».

Игра аргентинцев и голландцев пройдет на стадионе «Лусаил Айконик» сегодня, 9 декабря. Начало — в 22.00 мск.