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Сегодня, 11:19

Стрепетов — о матче Аргентины с Нидерландами: «Будет борьба ван Гала и Месси»

Стрепетов поделился ожиданиями от матча Аргентины с Нидерландами
Виктория Кравченко
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Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов рассказал, чего ждет от матча Аргентины и Нидерландов в четвертьфинале ЧМ-2022 в Катаре.

«В матче Нидерландов с Аргентиной будет борьба Луи ван Гала и Месси. Потому что Лионель — это играющий тренер на поле, он практически ведет команду как минимум к финалу, он лидер. Ван Гал создал команду-машину, она работает, старается без сбоев, все проходит ровно, и тренеру сейчас нужно сделать так, чтобы лишить мяча Месси в этом матче. Во всяком случае постараться это сделать. И тогда шансы будут 50 на 50», — цитирует Стрепетова «РБ Спорт».

Игра аргентинцев и голландцев пройдет на стадионе «Лусаил Айконик» сегодня, 9 декабря. Начало — в 22.00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-strepetov-v-matche-niderlandov-s-argentinoj-budet-bor-ba-lui-van-gala-i-messi/
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
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