Одна из старейших фанатских группировок Европы устроила парад в центре Сплита перед матчем Хорватия — Россия
Одна из старейших фанатских группировок Европы «Торсида» устроила парад в Сплите перед матчем отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия — Россия.
Несколько сотен болельщиков устроили проход по центру города с использованием пиротехники. Фанатов сопровождала полиция.
«Торсида» была образована в 1950-м году в Сплите, где сегодня, 14 ноября пройдет матч Хорватия — Россия (начало — в 17.00 мск).
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