Гризманн после гола в ворота сборной Казахстана почтил память жертв терактов в Париже
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн после забитого мяча в ворота команды Казахстана (8:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022 почтил память жертв терактов в Париже, которые произошли 13 ноября 2015 года.
Во время празднования гола 30-летний француз поднял футболку, под которой скрывалась надпись 13.11.15 и нарисованное сердце.
Напомним, что 13 ноября 2015 года были совершены несколько терраристических атак: взрывы возле стадиона «Стад де Франс», расстрел посетителей нескольких ресторанов, а также бойня в концертном зале «Батаклан». В результате терактов погибло 130 человек, более 350 были ранены. Эти теракты стали крупнейшими по числу жертв за всю историю Франции и самыми масштабным по числу жертв нападением на Париж со времен Второй мировой войны.
Ранее Гризманн заявил, что едва не потерял сестру, которая смогла выбраться из захваченного «Батаклана».
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Дополнительная информация:
https://twitter.com/AntoGriezmann/status/1459640603373887490
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