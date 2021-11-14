Гризманн после гола в ворота сборной Казахстана почтил память жертв терактов в Париже

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн после забитого мяча в ворота команды Казахстана (8:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022 почтил память жертв терактов в Париже, которые произошли 13 ноября 2015 года.

Во время празднования гола 30-летний француз поднял футболку, под которой скрывалась надпись 13.11.15 и нарисованное сердце.

Напомним, что 13 ноября 2015 года были совершены несколько терраристических атак: взрывы возле стадиона «Стад де Франс», расстрел посетителей нескольких ресторанов, а также бойня в концертном зале «Батаклан». В результате терактов погибло 130 человек, более 350 были ранены. Эти теракты стали крупнейшими по числу жертв за всю историю Франции и самыми масштабным по числу жертв нападением на Париж со времен Второй мировой войны.

Ранее Гризманн заявил, что едва не потерял сестру, которая смогла выбраться из захваченного «Батаклана».