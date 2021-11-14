Карраско поделился эмоциями от выхода сборной Бельгии на ЧМ-2022
Полузащитник сборной Бельгии Янник Карраско после победы над командой Эстонии (3:1) в матче отбора чемпионата мира 2022 года поделился эмоциями от выхода в финальную часть турнира.
«Мы невероятно рады, что смогли выйти на чемпионат мира на глазах у наших болельщиков, — приводит слова Карраско пресс-служба УЕФА. — У сборной Бельгии был тяжелый период после Лиги наций, и я рад, что мы снова можем отпраздновать успех вместе с теми, кто нас поддерживает».
Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
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