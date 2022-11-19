Семин назвал фаворитов предстоящего чемпионата мира-2022 в Катаре

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» назвал фаворитов предстоящего чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Обязательно буду следить за чемпионатом мира. Поеду или не поеду в Катар — пока не могу сказать. Не буду переживать за какую-то одну команду. Буду наслаждаться и смотреть! Бразилия и Аргентина фавориты? Они без сомнения каждый чемпионат мира в списке фавориты. Но сюда можно добавить Францию, Германию, Испанию и Англию», — сказал Семин «СЭ».

Чемпионат мира-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Действующим обладателем кубка мирового первенства является сборная Франции.

Следить за онлайн-трансляциями матчей ЧМ-2022 можно будет на сайте «СЭ».