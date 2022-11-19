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Сегодня, 14:37

Семин назвал фаворитов предстоящего чемпионата мира-2022 в Катаре

Артем Бухаев
Корреспондент
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Юрий Семин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» назвал фаворитов предстоящего чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Обязательно буду следить за чемпионатом мира. Поеду или не поеду в Катар — пока не могу сказать. Не буду переживать за какую-то одну команду. Буду наслаждаться и смотреть! Бразилия и Аргентина фавориты? Они без сомнения каждый чемпионат мира в списке фавориты. Но сюда можно добавить Францию, Германию, Испанию и Англию», — сказал Семин «СЭ».

Чемпионат мира-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Действующим обладателем кубка мирового первенства является сборная Франции.

Следить за онлайн-трансляциями матчей ЧМ-2022 можно будет на сайте «СЭ».

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Футбол
Чемпионат мира по футболу
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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