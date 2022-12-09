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9 декабря, 23:13

Нигматуллин: «Бразилия — это команда настроения. У них непродуктивный футбол»

Мария Гусева
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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал победу национальной команды Хорватии над Бразилией (1:1, 4:2 по пенальти) в четвертьфинале чемпионата мира-2022.

«У бразильцев непродуктивный футбол, поэтому она не может что-то серьезное выиграть, так же, как и Аргентина. Ни одна сборная мира не обладает, наверное, таким составом, но у них нет стабильности. Бразилия — это команда настроения. Они в прошлой игре за 20 минут все решили, а на этот раз встретились с более прагматичным футболом и потерялись немного, — цитирует Metaratings.ru Нигматуллина. — Хорваты сами ничего не создавали, но и другим не позволяли. Конечно, победителей не судят. Эта тактика имеет право на существование. Молодцы, что отыгрались. Их вратарь один раз выручил. Отмечу уверенность хорватских футболистов в пенальти. Алиссон не мог угадать ни один удар. Хоть Хорватия и возрастная команда, но очень складная и крепкая с Модричем во главе».

В полуфинале турнира в Катаре Хорватия сыграет с победителем матча Нидерланды — Аргентина.

Источник: Metaratings.ru

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Нидерланды 1
Аргентина 2
2-й тайм

Обе забьют - да

29%

2.13

ТБ 2.5

27%

2.38

Х

14%

3.20
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Марокко
Португалия

П2

33%

1.70

Ф2(-1.5)

23%

3.00

ТМ 2.5

20%

1.73
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Англия
Франция

П2

31%

2.55

Обе забьют - да

27%

1.90

Х

18%

3.30
Руслан Нигматуллин
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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