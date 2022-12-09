Петкович — о голе в ворота Бразилии: «Самый ценный гол в моей жизни»

Форвард сборной Хорватии Бруно Петкович прокомментировал свой гол в матче против Бразилии (1:1, 4:2 по пенальти) в четвертьфинале ЧМ-2022.

Петкович забил на 117-й минуте, когда счет на табло был 1:0 в пользу бразильцев. В итоге игра перешла в серию пенальти, в которой Хорватия оказалась сильнее.

«Я до сих пор не знаю, как забил. В тот момент я готов был выпрыгнуть из своей кожи... Я не могу описать. Самый ценный гол в моей жизни. Мой отец всегда мне говорил, что я забью. Может, мне стоит слушать его почаще. Ливакович делает серию пенальти легкой для всех нас, когда отражает первый мяч. Была драма и небольшая волнение, но мы показали, насколько мы хороши», — приводит слова Петковича Index.

В полуфинале ЧМ-2022 Хорватия сыграет с победителем матча Нидерланды — Аргентина.